3M: hausse de 21% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel 3M publie un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 21% à 2,39 dollars au titre des trois premiers mois de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de quatre points à 21,9% des ventes.



Toujours en données ajustées, ses revenus sont restés à peu près stables (+0,5%) à 7,72 milliards de dollars, une croissance organique de 0,8% et des effets de périmètre favorables l'ayant emporté sur des effets de changes négatifs.



A cette occasion 3M initie de nouveaux objectifs pour 2024 sur la base des activités poursuivies, à savoir un BPA ajusté entre 6,80 et 7,30 dollars, ainsi qu'une croissance organique des ventes ajustées entre 0 et 2%.





Valeurs associées 3M AMEX 0.00% 3M NYSE +0.38%