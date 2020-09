Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : hausse de 2% des ventes en août Cercle Finance • 15/09/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 2% de ses ventes totales au mois d'août en comparaison annuelle, à 2,7 milliards de dollars. En organique et en monnaies locales, elles se sont par contre contractées de 2% par rapport au même mois en 2019. Le groupe de Saint-Paul (Minnesota) précise toutefois que ses ventes ont été affectées, à hauteur de cinq points de pourcentage, par un effet calendaire défavorable (21 jours ouvrés cette année contre 22 un an auparavant). 'Alors que l'incertitude économique globale significative demeure du fait de la pandémie de Covid-19', 3M estime, avec un mois restant à passer, que ses ventes se situeront entre 8,2 et 8,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Valeurs associées 3M NYSE +1.26%