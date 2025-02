3M, General Motors, Intuit, Lucid...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - 3M

3M organise ce mercredi une journée investisseur. Le conglomérat industriel qui subit actuellement une restructuration sous la direction de son nouveau CEO Bill Brown a annoncé qu'il restituerait au moins 10 milliards de dollars en espèces aux actionnaires et visait une marge d'exploitation d'environ 25 % d'ici 2027. 3M prévoit une croissance du bénéfice par action dans le haut de la fourchette à un chiffre en 2025, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché.

AMC Entertainment

AMC Entertainment progresse de 5,5% en avant-Bourse. La chaîne de cinémas a déclaré un chiffre d'affaires de 1,31 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 18% et ressortant au-dessus des attentes (1,30 milliard de dollars). La firme américaine a été boostée par les sorties de "Moana 2" et "Wicked". Le nombre de spectateurs atteint 62,4 millions, contre 51,9 millions un an plus tôt. AMC a réduit sa perte nette annuelle, passant de 182 à 135,6 millions de dollars.

General Motors

General Motors est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé une augmentation de 0,03 dollar par action du taux de dividende trimestriel des actions ordinaires à compter du prochain dividende, qui devrait être déclaré en avril 2025, ainsi qu'une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars. Le constructeur a conclu un programme de rachat accéléré d'actions (ASR) pour 2 milliards de dollars de ce nouveau programme de rachat d'actions.

Intuit

Intuit a dévoilé des profits supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 471 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action, à comparer avec un profit de 353 millions de dollars représentant 1,26 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 3,37 dollars, à comparer au consensus de 2,57 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 17% à 3,96 milliards de dollars. Wall Street ciblait 3,53 milliards de dollars.

Lowe's

L'action Lowe's se replie de près de 3% en avant-bourse. Au titre de son quatrième trimestre, la chaîne de magasins de bricolage a dégagé un bénéfice par action de 1,93 dollar, ressortant au-dessus des prévisions (1,83 dollar). Les revenus, supérieurs aux attentes, ont atteint 18,55 milliards de dollars, en hausse de 0,2% à comparable. Sur l'année 2025, les ventes comparables devraient être stables ou en hausse de 1%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,13%.

Lucid Group

Lucid Group est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce du départ de Peter Rawlinson, son CEO depuis plus de 5 ans. Le constructeur de véhicules électriques prévoit cependant que sa production sera multipliée par plus de deux cette année à quelque 20 000 unités contre 9 000 en 2024. Les livraisons ont augmenté de 71% l’année dernière à 10 241 unités. La perte nette a atteint 1,04 dollar par action en 2024 contre 1,36 dollar en 2023, pour un chiffre d’affaires de 807,8 millions de dollars contre 595,3 millions en 2023.

Super Micro Computer

Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer a respecté un délai fixé par le Nasdaq pour soumettre des documents réglementaires en retard afin d'éviter la radiation de la cote. Il a déposé auprès de la SEC son rapport annuel pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et ses rapports trimestriels pour le premier trimestre de l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2024, et le deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2024. L'action Super Micro Computer est attendue en forte hausse.