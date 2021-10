Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : fourchette cible de BPA resserrée à la baisse pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, 3M indique resserrer à la baisse sa fourchette cible de BPA pour 2021, maintenant la borne basse à 9,70 dollars, mais ramenant la borne haute à 9,90 dollars, contre 10,10 dollars précédemment. En revanche, le conglomérat industriel resserre à la hausse ses fourchettes cibles de croissance des ventes, à 9-10% en données totales et à 8-9% en organique et en monnaies locales, au lieu de respectivement 7-10% et 6-9% il y a trois mois. Sur le troisième trimestre 2021, 3M fait part d'un BPA stable à 2,45 dollars, avec une marge opérationnelle de 20% pour des revenus qui se sont accrus de 7,1% à 8,9 milliards de dollars (+6,3% en organique et en monnaies locales).

Valeurs associées 3M NYSE +1.05%