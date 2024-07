Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: fourchette-cible de BPA annuel resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, 3M indique resserrer en hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour 2024, à sept-7,30 dollars au lieu de 6,80-7,30 dollars, pour une croissance organique des ventes ajustées toujours prévue entre 0 et 2%.



Le conglomérat industriel a vu son BPA ajusté grimper de 39% à 1,93 dollar au titre de son deuxième trimestre, fort d'une marge opérationnelle ajustée améliorée de 4,4 points à 21,6% pour des ventes ajustées de 6,02 milliards (+1,2% en organique).



'Concernant l'avenir, nous allons nous concentrer sur trois priorités : mener une croissance organique des revenus soutenue, accroitre la performance opérationnelle et déployer efficacement le capital', affirme son CEO William Brown.





Valeurs associées 3M 103,40 USD NYSE 0,00%