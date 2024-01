Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: forte participation au règlement du litige des bouchons information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - 3M annonce que la participation des demandeurs au règlement du litige relatif aux bouchons d'oreilles pour armes de combat est en bonne voie de dépasser, d'ici la date d'enregistrement finale du 25 mars, le seuil de 98% fixé dans l'accord de règlement.



Pour rappel, selon les termes de cet accord annoncé en août dernier, le conglomérat industriel a accepté de payer un total de six milliards de dollars pour résoudre le litige au cours de la période de 2023 à 2029.



Cet accord comprend l'option pour le groupe de payer jusqu'à un milliard de dollars de ce total en actions ou en numéraire, après avoir satisfait au niveau de participation de 98%. 3M a choisi de payer cette somme en numéraire, plutôt qu'en titres.





Valeurs associées 3M NYSE +0.02%