3M: fixe le rapport d'échange de l'opération Neogen

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé lundi soir avoir fixé le rapport d'échange devant caractériser la scission de sa branche de sécurité alimentaire, appelée à fusionner par la suite avec Neogen.



Le conglomérat industriel américain indique qu'il va distribuer à ses actionnaires 6,7713 titre de sa filiale pour chacune des actions 3M en leur possession.



Ces unités donneront ensuite le droit de souscrire à une action Neogen, ce qui correspond à une parité d'échange de 6,7713 action Neogen pour chaque action 3M détenue.



Cette offre d'échange clôturera le 31 août, indique le groupe dans un communiqué.



3M avait annoncé en décembre 2021 la conclusion d'un accord définitif en vue de combiner ses activités de sécurité alimentaire avec Neogen, un spécialiste des solutions pour les secteurs de l'alimentation, des boissons, des protéines animales et de l'agriculture.



Les activités de 3M dans le domaine comprennent la surveillance de l'environnement et de la sécurité sanitaire, en particulier le contrôles des pathogènes, des allergènes et de l'hygiène.





