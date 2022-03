Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: finalise la cession de son activité produits de sol information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - 3M annonce aujourd'hui la finalisation de son activité de produits de sol en Europe de l'ouest, anciennement connue sous le nom de Dinac, au groupe Gerflor, spécialiste mondial de la production et la distribution de revêtements de sol, de revêtements muraux et de finitions.



Dans le cadre de la gestion stratégique continue de son portefeuille, 3M a décidé de se séparer de son activité de produits de sol afin de donner la priorité à d'autres domaines au sein de la division des marchés de la construction et de l'amélioration de l'habitat.



L'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2021 et sa vente n'aura donc pas d'impact significatif sur les résultats financiers de 3M.



La transaction inclut également des opérations de fabrication situées à La Mure, en France. 3M précise qu'une centaine d'employés de 3M ont été transférés à Gerflor à l'issue de la vente.





