3M : double sa production de masques respiratoires

(CercleFinance.com) - 3M double sa capacité de production de masques respiratoires N95, qui sont spécifiquement demandés par les professionnels de la santé depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Le conglomérat américain a fait des investissements supplémentaires et mis en oeuvre des mesures qui lui permettront de doubler à nouveau sa capacité, à 2 milliards d'unités dans le monde au cours des 12 prochains mois. Une partie de cette capacité supplémentaire commencera à être mise à disposition dans les 60 à 90 prochains jours, a indiqué le groupe. À partir de janvier, 3M a accéléré sa production de masques respirateurs N95, doublant sa production à 1,1 milliard d'unités par an, soit environ 100 millions par mois. 3M s'est également engagée à lutter contre les hausses de prix, la fraude et les activités de contrefaçon en rapport avec ses produits et l'épidémie de COVID-19, affirmant qu'elle poursuivra 'de manière agressive' ceux qui cherchent à 'profiter' de la crise.

Valeurs associées 3M NYSE -1.85%