3M: départ du directeur financier fin juillet

(CercleFinance.com) - 3M fait part de la démission de son directeur financier (CFO) Monish Patolawala, à compter du 31 juillet prochain, pour suivre une nouvelle opportunité de carrière. Il restera en poste jusqu'à cette date, afin d'assurer une transition ordonnée.



Monish Patolawala a rejoint le conglomérat industriel en tant que senior vice-président et directeur financier en juillet 2020, après avoir passé 26 ans chez GE, où il a occupé divers postes à responsabilité croissante dans ses activités.





