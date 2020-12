Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : croissance de 8% du CA en novembre Cercle Finance • 14/12/2020 à 13:08









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait état d'une augmentation de 8% de ses ventes totales en novembre 2020 par rapport au même mois en 2019, à 2,9 milliards de dollars, dont une progression de 7% en organique et en monnaies locales. En termes géographiques, le groupe de Saint-Paul (Minnesota) revendique notamment des croissances (toujours en organique et en monnaies locales) de 13% aux Etats-Unis et en Chine, mais une contraction de 5% au Japon. Affichant ainsi un chiffre d'affaires cumulé de 5,7 milliards de dollars en octobre et novembre, 3M l'anticipe entre 8,2 et 8,4 milliards sur l'ensemble du dernier trimestre 2020, 'bien que l'incertitude macroéconomique significative demeure'.

Valeurs associées 3M NYSE +0.35%