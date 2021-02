Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : contrat de plusieurs millions de dollars avec Palantir Cercle Finance • 23/02/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain de l'analyse de données Palantir a annoncé mardi avoir décroché un contrat de 'plusieurs millions de dollars' auprès du groupe diversifié 3M, dont il va optimiser la chaîne logistique. Dans un communiqué, Palantir explique que le conglomérat de Saint Paul (Minnesota) va avoir recours à sa plateforme de transformation des données 'Foundry' afin de surveiller sa chaîne d'approvisionnement et de prévoir la demande pour des dizaines de milliers de produits. 3M a annoncé par ailleurs ce mardi qu'il s'était associé au taïwanais Pegatron afin de développer un nouveau casque de réalité virtuelle qui devrait entrer en production d'ici à la fin de l'année. Le groupe industriel précise que le produit est équipé, entre autres, de ses polariseurs réfléchissants à haute résolution 'HARP'.

Valeurs associées 3M NYSE +0.22%