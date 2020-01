Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : consensus manqué au 4e trimestre Cercle Finance • 28/01/2020 à 12:58









(CercleFinance.com) - 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 15,6% à 1,95 dollar au titre des trois derniers mois de 2019, manquant de 15 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 2,1% à 8,1 milliards de dollars (-2,6% en organique et en monnaies locales). Sur l'ensemble de 2019, le conglomérat basé à Saint-Paul (Minnesota) a vu son BPA ajusté reculer de 13% à 9,10 dollars, dépassant tout juste sa fourchette cible d'il y a trois mois (8,99 à 9,09 dollars) et l'anticipe entre 9,30 et 9,75 dollars pour 2020. En marge de cette publication, 3M fait part d'un plan de restructuration devant conduire à la suppression d'environ 1.500 emplois et qui s'est traduit par une charge exceptionnelle de 134 millions de dollars avant impôt au quatrième trimestre 2019.

