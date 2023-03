Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: collaboration avec Guardhat dans la sécurité information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 15:22









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé hier une collaboration avec Guardhat, une société états-unienne spécialisée dans le domaine des logiciels de sécurité connectés. Compte tenu de l'importance de la connectivité en tant qu'ingrédient clé des programmes de sécurité, 3M prévoit de transférer son logiciel Safety Inspection Management (SIM) à Guardhat. La transition devrait être achevée à la mi-2023.



Outre la transition SIM, les deux sociétés évalueront les futures opportunités de collaboration, en combinant l'expertise de 3M en matière d'équipements de protection individuelle avec la principale plate-forme logicielle centrée sur les travailleurs de Guardhat.



L'idée de ce partenariat est de créer des opportunités de sécurité connectées et d'assurer la sécurité d'un d'un plus grand nombre de travailleurs de première ligne.







Valeurs associées 3M NYSE +0.99%