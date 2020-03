Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : collaboration avec Ford contre le coronavirus Cercle Finance • 24/03/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - 3M indique travailler avec le constructeur automobile Ford pour fabriquer à grande échelle des respirateurs à adduction d'air pur motorisés, de façon à répondre à la demande urgente des personnels de santé pour lutter contre le coronavirus. Par ailleurs, le conglomérat basé dans le Minnesota affirme avoir doublé sa production globale de masques respirateurs de type N95 pour atteindre un rythme de plus de 1,1 milliard par an, soit près de 100 millions par mois.

