Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: cession de marques en Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 13:22









(CercleFinance.com) - 3M fait part d'un accord pour la cession de ses marques Neoplast et Neobun en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est au groupe industriel local Celic, des marques faisant partie de l'activité santé de la peau et bien-être du conglomérat.



Ce dernier a décidé de se séparer de ces activités dans le cadre de la gestion de son portefeuille stratégique, de façon à privilégier d'autres domaines au sein de son activité de santé grand public et de sécurité.



L'accord de cession comprend des actifs manufacturiers sur le site de Ladlumkaew, en Thaïlande, que 3M prévoit de fermer à la fin du mois d'août 2022, une fermeture qui affectera environ 250 employés.





Valeurs associées 3M NYSE -0.04%