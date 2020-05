Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : cession d'une activité dans la santé à Altaris CP Cercle Finance • 04/05/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir finalisé la cession de l'essentiel de son activité de livraison de médicaments à Altaris Capital Partners, société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé, pour environ 650 millions de dollars. Par cette transaction, le conglomérat industriel détiendra une participation de 17% au capital de Kindeva Drug Delivery, nouvelle société opérant l'activité cédée, qui compte autour de 900 employés et génère 380 millions de dollars de revenus annuels.

