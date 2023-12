Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: cède sa participation de 50% dans Combi à SIAT Group information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé aujourd'hui avoir vendu sa participation de 50% dans Combi Packaging Systems, LLC (Combi) à SIAT Group (SIAT).



Combi est un producteur et distributeur américain de machines d'emballage de fin de ligne et de pièces détachées, avec emballage et palettisation robotisés.



Combi agit également en tant que fournisseur de services et d'entreposage pour la marque d'équipement de scellage de caisses 3M-Matic™, principalement en Amérique du Nord. Parallèlement à cette vente, 3M continuera à vendre les produits 3M-Matic.



La marque, les technologies et le portefeuille 3M-Matic sont conservés par 3M et continueront d'être vendus via des canaux agréés dans le monde entier.



La vente n'aura pas d'impact matériel sur les résultats financiers de 3M.





Valeurs associées 3M NYSE +2.18%