3M : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 2,7% à 2,16 dollars au titre des trois premiers mois de 2020, battant de 13 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 2,7% à 8,1 milliards de dollars (+0,3% en organique et en monnaies locales). Si certains de ses marchés finaux ont connu une forte progression du fait du Covid-19, en particulier dans la sécurité personnelle ou le nettoyage, d'autres en ont souffert significativement comme les équipements automobiles. Compte tenu de l'impact incertain de la pandémie, le conglomérat basé à Saint-Paul (Minnesota) juge prudent de retirer ses objectifs annoncés fin janvier pour l'ensemble de 2020, dont un BPA ajusté entre 9,30 et 9,75 dollars.

