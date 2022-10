3M: BPA ajusté en hausse de 4% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 13:04

(CercleFinance.com) - 3M annonce des ventes de 8,6 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, soit un recul de 4% par rapport à la même période un an plus tôt ou une hausse de 2% en organique.



Le BPA ajusté ressort à 2,69$ contre 2,58$ un an plus tôt, en hausse de 4%.

'Nous continuons à exécuter nos stratégies et à livrer nos clients dans un environnement très incertain', a déclaré le président-directeur général de 3M, Mike Roman.



'Nous continuons à positionner 3M pour l'avenir grâce à des investissements pour la croissance, la productivité et la durabilité, ainsi qu'à une gestion active du portefeuille', poursuit-il.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, 3M table sur des ventes organique en hausse de 1,5% à 2% (contre 1,5% à 3,5% précédemment), et sur un BPA ajusté compris entre 10,1$ et 10,35$, contre de 10,3$ à 10,8$ auparavant.



Ces nouvelles prévisions prennent compte du renforcement du dollar américain et de l'environnement de macroéconomique incertain, précise 3M.