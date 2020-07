Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M-Bénéfice trimestriel décevant, baisse du titre en pré-Bourse Reuters • 28/07/2020 à 15:21









28 juillet (Reuters) - Le groupe industriel américain 3M MMM.N a annoncé mardi un bénéfice trimestriel inférieur au consensus de Wall Street, pénalisé par une chute généralisée de la demande issue de la crise du nouveau coronavirus. En avant-Bourse, le titre du fabricant des "Post-it" était indiqué en baisse de quelque 3% à 158,6 dollars. Les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie ont entraîné une baisse de la demande pour les produits de 3M MMM.N , néanmoins réduite par les ventes solides de ses masques respiratoires dont le port a été recommandé par les gouvernements pour freiner la propagation du virus. Ses ventes nettes sont ainsi tombées à 7,2 milliards de dollars (6,15 milliards d'euros), soit un peu moins que prévu, contre 8,2 milliards de dollars (7 milliards d'euros) un an plus tôt. Engagé dans un bras de fer pour l'approvisionnement en masques à travers le monde, le groupe a déclaré qu'il était en bonne voie pour doubler sa production mondiale de masques respiratoires N95 et atteindre son objectif de deux milliards d'unités d'ici la fin de l'année. Ses dépenses d'exploitation ont également baissé de 16% après que la société a réduit ses coûts de 400 millions de dollars (341,4 millions d'euros) pour contrer l'impact de la crise économique née de la pandémie. Le bénéfice net, part du groupe, du groupe industriel est passé à 1,29 milliard de dollars (1,10 milliard d'euros) au deuxième trimestre contre 1,13 milliard de dollars (964,5 millions d'euros) un an plus tôt. Le bénéfice par action s'est établi à 1,78 dollar, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,80 dollar par action. (Rachit Vats; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées 3M NYSE -5.04%