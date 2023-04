Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: baisse du BPA trimestriel et nouvelles restructurations information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - 3M publie un BPA ajusté de 1,97 dollar au titre des trois premiers mois de 2023, en baisse de 25%, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 4,1 points à 17,9% pour un chiffre d'affaires ajusté de 7,7 milliards de dollars, en baisse organique de 5,6%.



Le conglomérat industriel confirme ses attentes pour l'exercice 2023, dont un BPA ajusté de 8,50 à neuf dollars, une croissance organique des ventes ajustées de -3% à stable, ainsi qu'un flux de trésorerie d'exploitation ajusté de 5,8 à 6,3 milliards.



Par ailleurs, 3M fait part de nouvelles mesures de restructuration qui devraient affecter environ 6000 postes, mais générer des économies annuelles avant impôts de 700 à 900 millions une fois ces mesures terminées.





