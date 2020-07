Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : baisse de 16% du BPA ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 28/07/2020 à 13:28









(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 16,4% à 1,78 dollar au titre du deuxième trimestre 2020, ainsi que d'un profit opérationnel ajusté de 1,4 milliard de dollars, soit une marge correspondante de 19,6%. Ses revenus se sont contractés de 12,2% à 7,2 milliards de dollars (-13,1% en organique et en monnaies locales), de nombreux marchés finaux ayant continué de souffrir de la crise liée à la pandémie de Covid-19, comme les équipements automobiles. S'il observe une amélioration dans la dynamique des ventes, avec une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' en comparaison annuelle depuis début juillet, le groupe de Saint-Paul (Minnesota) maintient le retrait de ses objectifs pour 2020.

Valeurs associées 3M NYSE +2.20%