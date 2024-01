Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 3M: avancées dans le litige des bouchons d'oreilles information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - 3M fait savoir que depuis que l'accord de règlement autour des 'Combat Arms Earplug' (soit des protections auditives liées aux tirs des armes à feu) a été annoncé en août 2023, il a reçu un soutien 'fort et généralisé' de la part des demandeurs et de la communauté militaire dans son ensemble.



Ainsi, 3M indique que tous les plaignants dont les recours étaient en cours avant l'accord de règlement ont finalement accepté d'y participer et de renoncer à leurs réclamations.



3M compte désormais accélérer le paiement (253,1 millions de dollars) liés à ces cas au plus tard le 31 janvier 2024.



Pour rappel, l'entreprise a accepté de débourser un montant total de six milliards de dollars entre 2023 et 2029 (cinq milliards en espèces et un milliard sous forme d'actions ordinaires) pour dédommager les plaignants dont certains indiquaient souffrir de perte auditive, pointant les bouchons d'oreilles défectueux.





Valeurs associées 3M NYSE -0.72%