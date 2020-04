Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : 'aucune preuve' d'un détournement de masques Cercle Finance • 06/04/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - 3M a déclaré dimanche n'avoir 'aucune preuve' que des produits ont été saisis, alors que les médias ont affirmé qu'une cargaison d'équipement de protection individuelle avait été saisie par les autorités américaines, alors qu'elle transitait d'une installation de 3M en Chine à la police de Berlin. '3M n'a aucune trace de commande de masques de protection en provenance de Chine pour la police de Berlin', a assuré le conglomérat américain dans un communiqué. 3M a par ailleurs indiqué qu'il travaillait actuellement avec les autorités allemandes, afin de déterminer si cette fausse information était le résultat d'une activité frauduleuse.

Valeurs associées 3M NYSE -2.95%