3M attendu en hausse après un accord financier sur les "polluants éternels"

(AOF) - 3M est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street, après que le groupe a annoncé avoir trouvé un accord d’un montant 10,3 milliards de dollars (9,49 milliards d'euros) avec un ensemble d'acteurs publics américains de la gestion de l'eau qui accusaient le groupe de pollution liée aux "polluants éternels", ou PFAS. Selon 3M , l’accord prévoit un financement pour les fournisseurs publics d'eau (PWS) du pays qui ont détecté des PFAS dans l'eau potable, ainsi que pour les PWS éligibles qui pourraient détecter des PFAS à n'importe quel niveau à l'avenir.

DuPont de Nemours a connu une nette hausse début juin après avoir annoncé vouloir créer un fonds de 1,19 milliard de dollars pour mettre fin aux litiges relatifs à l'eau potable liées aux PFAS aux États-Unis. Le deux entreprises sont la cible de critiques aux États-Unis en raison de leur rôle présumé dans la pollution de l'eau potable par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS), également connues sous le nom de "polluants éternels".

