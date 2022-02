Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M: annonce un dividende de 1,49$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de 3M a annoncé hier un dividende de 1,49$ par action au titre du premier trimestre 2022, payable le 12 mars.



La société indique verser des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans.



3M a reversé plus de 14 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions au cours des trois dernières années.



'La restitution de la valeur aux actionnaires reste une priorité pour l'entreprise à mesure qu'elle progresse', indique 3M.



Au 31 décembre 2021, 3M comptait 571845478 actions ordinaires en circulation et 65761 actionnaires inscrits.





