3M : annonce un dividende de 1,48$ par action

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de 3M a annoncé un dividende sur les actions ordinaires de la société de 1,48 $ par action pour le premier trimestre 2021, soit une hausse de 1% par rapport au dividende trimestriel payé en 2020. Le dividende est payable le 12 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 12 février 2021. Il s'agit de la 63e année de hausse consécutive du dividende assure la société. 3M verse des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans. Au 31 décembre 2020, 3M avait 577 749 638 actions ordinaires en circulation.

