Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 3M : annonce un dividende de 1,47 $ par action Cercle Finance • 11/11/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de 3M a annoncé un dividende sur les actions ordinaires de la société de 1,47 $ par action pour le quatrième trimestre de 2020. Le dividende est payable le 12 décembre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 novembre 2020. 3M a versé des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans. Au 30 septembre 2020, 3M avait 576 821 878 actions ordinaires en circulation.

Valeurs associées 3M NYSE +3.50%