3M : amplifie son engagement pour la préservation de l'eau information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé aujourd'hui son adhésion à la Water Resilience Coalition (WRC), faisant un pas de plus dans son engagement à préserver les ressources mondiales en eau douce. 'Nous nous engageons à partager notre expertise sur les solutions mondiales de l'eau, et notre participation au WRC étendra et amplifiera nos efforts', assure Mike Roman, directeur général de 3M. La société annonce avoir déjà diminué sa consommation totale d'eau de 39,8% entre 2005 et 2020. Par ailleurs, 3M prévoit d'investir 1 milliard de dollars au cours des 20 prochaines années pour atteindre ses objectifs environnementaux, notamment en s'engageant à installer une technologie de pointe de purification de l'eau dans ses plus grandes installations consommatrices d'eau d'ici la fin de 2023 avant d'être pleinement opérationnel d'ici fin 2024.

Valeurs associées 3M NYSE +0.89%