3M: accord dans le dossier de la pollution aux PFAS

(CercleFinance.com) - 3M a fait part jeudi soir d'un accord dans le dossier de la pollution aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) pour 'résoudre les réclamations des fournisseurs publics d'eau et soutenir les solutions d'eau potable pour la grande majorité des Américains'.



Le conglomérat a accepté de contribuer jusqu'à concurrence d'une valeur actualisée de 10,3 milliards de dollars, payable sur 13 ans, et prévoit de comptabiliser une charge avant impôts d'un montant équivalent au titre du deuxième trimestre 2023.



'Cet accord ne constitue pas une admission de responsabilité. Si l'entente n'est pas approuvée par le tribunal ou si certaines conditions convenues ne sont pas respectées, 3M est prête à continuer de se défendre dans le litige', précise-t-il.





