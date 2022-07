Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

3M: accord avec la Flandre sur le dossier des PFAS information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 13:25

(CercleFinance.com) - 3M fait part d'un accord avec le gouvernement flamand pour régler de façon coopérative les désaccords entre la filiale belge du conglomérat et la Flandre concernant des pollutions occasionnées par les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées).



Par cet accord, le groupe américain s'engage à investir plus de 571 millions d'euros au profit du peuple flamand et à mettre également en oeuvre certaines mesures correctives, comme l'assainissement des sols contaminés en zones résidentielles et agricoles.



3M enregistrera une charge au deuxième trimestre 2022 associée à ces actions. L'accord prévoit certaines exonérations de responsabilité pour 3M 'tout en reconnaissant que le gouvernement conserve son pouvoir d'agir à l'avenir pour protéger les citoyens'.