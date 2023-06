3ev utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power

(AOF) - Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que 3ev, constructeur indien de véhicules électriques 3 roues, utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power comme équipement standard. Les véhicules 3ev intégreront Forsee GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes. 3ev a choisi ainsi une batterie robuste développée par les équipes R&D de Forsee Power pour équiper les véhicules électriques légers, de 2 à 4 roues.

3ev Industries fabrique des véhicules électriques 3 roues commerciaux pour le marché indien depuis 2021, et exporte désormais vers l'Afrique.

