** L'action de 3D Medicines Inc 1244.HK bondit de 32,5% à 3,305 HK$, son plus haut niveau depuis le 21 août
** Le titre est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse, si la tendance actuelle se maintient
** Le titre de ce développeur de traitements oncologiques est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 20 août
** 3D annonce les derniers progrès de ses programmes de collaboration concernant le 3D189, ou “Galinpepimut S, GPS”, avec Sellas Life Sciences SLS.O , précisant que Sellas annonce des résultats positifs pour le critère d’évaluation principal de l’essai de phase 3 REGAL, qui évalue le 3D189
** Sellas a déclaré que son vaccin expérimental, appelé galinpepimut-S ou GPS, destiné à traiter un type de cancer du sang, avait permis aux patients de vivre nettement plus longtemps lors d’un essai clinique de phase avancée
** La société Sellas, basée à New York, prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter d’une stratégie de dépôt accéléré, dans le but de soumettre une demande d’autorisation au cours du premier semestre 2027
** Depuis le début de l'année, l'action 3D a reculé de 45,6%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a baissé de 3,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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