3D Medicines atteint son plus haut niveau depuis trois mois après l'annonce par son partenaire Sellas de résultats positifs issus d'un essai clinique de phase III sur le cancer

** L'action de 3D Medicines Inc 1244.HK bondit de 32,5% à 3,305 HK$, son plus haut niveau depuis le 21 août

** Le titre est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse, si la tendance actuelle se maintient

** Le titre de ce développeur de traitements oncologiques est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 20 août

** 3D annonce les derniers progrès de ses programmes de collaboration concernant le 3D189, ou “Galinpepimut S, GPS”, avec Sellas Life Sciences SLS.O , précisant que Sellas annonce des résultats positifs pour le critère d’évaluation principal de l’essai de phase 3 REGAL, qui évalue le 3D189

** Sellas a déclaré que son vaccin expérimental, appelé galinpepimut-S ou GPS, destiné à traiter un type de cancer du sang, avait permis aux patients de vivre nettement plus longtemps lors d’un essai clinique de phase avancée

** La société Sellas, basée à New York, prévoit de rencontrer la FDA américaine pour discuter d’une stratégie de dépôt accéléré, dans le but de soumettre une demande d’autorisation au cours du premier semestre 2027

** Depuis le début de l'année, l'action 3D a reculé de 45,6%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a baissé de 3,4%