346 865 véhicules électriques et hybrides légers immatriculés en France en 2022 (Avere)

(AOF) - « La mobilité électrique a pleinement pris son essor en 2022 », affirme l’Avere-France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique qui représente plus de 230 acteurs du secteur. Elle compte 1 102 975 véhicules électriques et hybrides rechargeables légers en circulation en France, dont 346 865 immatriculés en 2022. Les véhicules électrifiés rechargeables légers neufs ont ainsi représenté, à l’année, 18,3 % du marché versus 15 % en 2021, 9,5 % en 2020 et 2,6 % en 2019. En parallèle, le nombre de points de recharge ouverts au public a augmenté de 53% en un an.

L'Avere estime que 2023 offre " de belles perspectives pour la mobilité électrique ", mais souligne la nécessité de garder à l'esprit " deux leitmotivs " à savoir " la qualité du réseau de recharge et le développement du marché de l'occasion ".

346 865 véhicules électriques et hybrides rechargeables légers neufs ont été immatriculés en 2022 en France, dont 219 755 véhicules électriques (+ 26,1 % par rapport à 2021) et 127 110 (- 10,4 %) hybrides rechargeables. Cela représente 18,3 % de parts de marché à l'année, versus 15 % en 2021, 9,5 % en 2020 et 2,6 % en 2019.

Les voitures électriques particulières ont le plus tiré leur épingle du jeu en s'arrogeant 13,1 % du marché. La Peugeot e-208 occupe la première marche du podium avec 20 408 immatriculations (dont 1 189 versions " utilitaires "), suivi de la Dacia Spring, (18 379 immatriculations), puis de la Tesla Model 3 (17 005 immatriculations) et de la Renault Mégane E-Tech 100 % électrique, avec (15 681 immatriculations).

Le parc français compte aujourd'hui 1 102 975 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation, dont 690 093 modèles électriques et 412 882 modèles hybrides rechargeables.

82 107 points de recharge sont ouverts au public en France au 31 décembre 2022 selon la plateforme spécialisée Gireve, soit une hausse de 53 % en un an. En ajoutant une estimation des points de recharge privés, la France dénombrait, en fin d'année dernière, environ 1 200 000 points de recharge. Ce sont plus de 25 000 points de recharge qui sont sortis de terre en un an, soit plus qu'entre 2016 et 2020 .