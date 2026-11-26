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Découvrez pourquoi les obligations ont toute leur place au sein d'un portefeuille diversifié !

Une obligation, c'est quoi ?

C'est un titre de créance : en achetant une obligation, l'investisseur prête de l'argent à un État ou à une entreprise, qui s'engage en échange :

• à leur verser des intérêts réguliers

• puis à rembourser le capital à une date donnée.

Les obligations, pour quoi faire ?

1. Pour chercher à limiter le risque dans un portefeuille

Lorsque vous achetez une obligation, vous connaissez à l'avance ses principales caractéristiques :

• la fréquence des intérêts,

• la manière dont ils sont calculés (ex : taux fixe ou variable),

• ainsi que la date de remboursement du capital.

Les obligations jouent donc un rôle essentiel pour les investisseurs qui cherchent à stabiliser ou à limiter le risque de leur portefeuille.

À noter : l'émetteur peut faire défaut. Le paiement des intérêts ou le remboursement d'une obligation ne sont donc jamais totalement garantis.

2. Pour préparer des projets à moyen terme

L'horizon de placement dont on dispose pour chaque projet est un élément clé dans le choix d'un investissement :

• Projets à long terme (ex. retraite) : les placements risqués et volatils avec un potentiel de performance élevé, comme les actions, peuvent être pertinents car vous avez le temps de vous remettre d'une phase de baisse sur ces marchés.

• Projets à moyen terme (ex. apport pour l'achat d'un appartement) : devoir vendre vos investissements dans une période de forte baisse des marchés actions peut mettre votre projet en péril. Les obligations étant généralement moins volatiles, elles sont plus adaptées à la préparation d'objectifs à moyen terme.

Le bon réflexe, c'est d'anticiper vos besoins et de chercher à limiter les pertes soudaines et importantes, en conservant une partie de vos investissements dans des placements moins volatils, comme les obligations.

À noter : quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations baisse. La vente d'une obligation avant son échéance peut donc se traduire par une perte en capital.

3. Parce qu'elles présentent de nombreuses possibilités d'investissement

Le marché obligataire est vaste et diversifié : il regroupe des émetteurs publics et privés de tous pays, avec des niveaux de risque et d'échéance très différents.

Le recours aux obligations est fréquent, notamment pour le financement de différents projets :

• d'infrastructures, de routes ou encore d'écoles pour les États

• de développement pour les entreprises

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