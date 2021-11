2DII lance MyFairMoney, plateforme en ligne sur l’épargne durable

(AOF) - Le think tank européen 2 Degrees Investing Initiative (2DII) lance MyFairMoney, plateforme française indépendante, gratuite et à but non lucratif, sur l'épargne durable dédiée aux investisseurs individuels et à leurs conseillers financiers. Les missions de la plateforme : informer et sensibiliser sur l'investissement durable, aider les investisseurs à définir leur profil extra-financier et leur donner accès à une base de plus de 4000 fonds scannés par l'équipe de recherche.

MyFairMoney a vocation à évoluer rapidement pour répondre à l'intérêt grandissant des épargnants pour l'investissement durable.

Courant 2022, 2DII envisage ainsi d'intégrer à la plateforme une fonctionnalité de vote pour permettre aux épargnants de donner leur avis sur les résolutions relatives à la durabilité soumises lors des réunions d'actionnaires. En effet, si les investisseurs individuels sont les plus grands détenteurs d'actifs financiers en Europe, ils jouent actuellement un rôle mineur dans la gouvernance des sociétés cotées.