Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi : va livrer 196 serveurs multi-noeuds au Royaume-Uni Cercle Finance • 06/07/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir reçu une nouvelle commande d'un client historique du secteur pétrolier, présenté comme 'un leader mondial des services géo-scientifiques, dont la technologie de pointe nécessite une puissance de calcul très importante.' Le contrat porte sur la livraison de nouveaux noeuds de calcul dans le datacenter du client au Royaume-Uni. Les 196 serveurs OCP multi-noeuds, basés sur des processeurs Intel® Xeon® haute fréquence, seront livrés dans la dernière génération de baies OCtoPus refroidies par air de 2CRSi. 2CRSi a travaillé en étroite collaboration avec son client pour augmenter la densité de coeurs par baie (dépassant désormais les 1 000 coeurs Xeon® haute fréquence), tout en maintenant tous les autres paramètres clés. La livraison des nouveaux systèmes est prévue dans les prochaines semaines, précise 2CRSi.

Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris -1.27%