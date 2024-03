Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: succès d'une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Le fabricant de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance 2CRSi annonce le succès d'une levée de fonds pour 12 millions d'euros, par émission de 3.260.870 actions nouvelles dont le règlement-livraison est prévu le 18 mars.



Cette opération est réalisée pour 10,9 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, via la construction accélérée d'un livre d'ordres, et pour 1,1 million auprès d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.



'Cette levée de fonds nous permettra de bénéficier de ressources accrues pour tirer pleinement parti des opportunités exceptionnelles offertes par le boom de l'IA', commente Alain Wilmouth, fondateur et PDG de 2CRSi.





