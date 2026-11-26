Le fabricant strasbourgeois de serveurs haute performance dit avoir plus de 460 millions de dollars de commandes signées en cours. Il en réserve le détail jusqu'à la fin de ses vérifications au regard des nouvelles règles américaines sur l'exportation de puces avancées.

Le montant, exprimé en prix contractuels et non en prix catalogue, correspond à des commandes restant à livrer ou à exécuter. Il provient exclusivement de clients nord-américains et européens et comprend au moins 43,4 millions de dollars de contrats d'hébergement de serveurs, calculés sur toute leur durée. Il n'inclut ni le contrat-cadre de 610 millions de dollars ni la commande de NewYork GreenCloud (NYGC).

En vigueur depuis le 19 novembre, les nouvelles règles du Bureau of Industry and Security américain encadrent notamment l'accès à distance aux puces d'IA avancées et renforcent les contrôles sur les clients et les utilisateurs finaux. 2CRSi affirme avoir déjà durci ses procédures de validation avec Nvidia, mais veut vérifier que son dispositif répond à toutes les exigences avant de détailler ses commandes.

Des prévisions détaillées le 7 janvier

La société exclut pour l'instant NYGC de ses objectifs chiffrés : le client vient de demander un permis de construire pour son site californien, et 2CRSi dit ne pas savoir si la livraison pourra intervenir au cours de l'exercice. Le groupe vise un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2026/27, sans tenir compte de cette commande ni du contrat-cadre de 610 millions de dollars. Il prévoit de communiquer ses prévisions détaillées et ses indications de marge d'EBITDA le 7 janvier.