2CRSi se concentre sur son activité de fabrication informatique

(AOF) - 2CRSi a conclu un accord avec une filiale de Source Code, LLC, un opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited. " Même si une part majoritaire du chiffre d’affaires du groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le Brexit et les crises du Covid ", explique le groupe.

Dans ce contexte, et convaincu que cette opération est créatrice de valeur tant pour Boston que pour le périmètre historique de 2CRSi, le Conseil d'Administration a émis un avis favorable à cette offre d'acquisition de Source Code sur Boston Limited. L'acheteur s'est engagé à commercialiser l'innovation des produits et des services 2CRSi.

L'opération a déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités de contrôle compétentes. La clôture devrait avoir lieu en juillet 2023.

Le produit de la vente sera affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres du Groupe 2CRSi.

Le solde du prêt d'acquisition, souscrit en novembre 2019, sera intégralement remboursé, soit 9 millions d'Euros à la BNP Paribas. La levée du nantissement des titres de Boston Ltd était conditionnée à ce remboursement.

De plus, cette vente conduit également à l'extinction de l'option d'achat et de l'option de vente des 30% de parts des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, ainsi que du complément de prix prévu pour l'exercice 2022/23.

Enfin, il sera proposé au conseil d'administration de soumettre au vote de l'Assemblée Générale du 31 Août 2023 un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action ordinaire afin de partager les fruits de cette vente avec l'ensemble des actionnaires de 2CRSi.

Afin de tenir compte de la sortie de périmètre du sous-groupe Boston, 2CRSi présentera de nouveaux objectifs financiers, après la clôture de l'opération.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.