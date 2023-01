Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

2CRSi: renforce son partenariat avec Sogitec information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 18:03

(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce un partenariat renforcé avec son client historique Sogitec.



Filiale à 100% de Dassault Aviation, Sogitec est spécialisé dans les systèmes de simulation d'entrainement et de formation aéronautiques.



'La société offre une gamme exhaustive de produits et de services pour les besoins de simulation des avions de combat Mirage et Rafale, des hélicoptères NH90 et H160M (HIL - Guépard), des drones et des avions de mission, ainsi que des avions d'affaire Falcon', rappelle 2CRSi.



'Cette collaboration se traduit d'ores et déjà par de multiples projets qui, cumulés, représentent des contrats de plusieurs millions d'euros - une tendance qui devrait croitre dans les années à venir avec un début 2023 qui s'annonce excellent avec de nouveaux projets complémentaires à forte valeur ajoutée', a commenté Alain Wilmouth, cofondateur de 2CRSi.