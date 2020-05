Communiqué de presse 2CRSi.



2CRSi renforce sa présence sur le marché asiatique avec l'ouverture d'une filiale à Singapour.



Modification du calendrier de communication financière 2020.



2CRSi annonce l'ouverture d'une filiale à Singapour. Cette nouvelle implantation commerciale s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe visant à étendre ses positions pour profiter des très fortes perspectives de croissance du marché asiatique.



La création de la filiale « 2CRSi Singapore PTE Ltd », qui accueillera une équipe locale initiale de 3 collaborateurs, s'inscrit dans la volonté du Groupe d'élargir sa couverture commerciale en Asie du SudEst. Ce renforcement a été précédé de commandes livrées dans la zone en 2018 et 2019 pour un total de plus de 2 millions d'euros. Au-delà de ces commandes, cette implantation est également motivée par le rythme soutenu des consultations commerciales nécessitant une présence permanente dans le

pays, afin de profiter pleinement des opportunités sur ce marché porteur ainsi que dans les pays de la zone.