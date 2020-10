2CRSI publie son chiffre d'affaires et annonce un nouveau contrat

(AOF) - Au premier semestre 2020, le groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d'affaires de 77,8 millions d'euros. Ce chiffre inclut la contribution de 24 millions d'euros du périmètre historique 2CRSi, en hausse de 11,6% sur un an, ainsi que la contribution de Boston Limited de 53,8 millions d'euros. Les plus gros clients du concepteur de serveurs informatiques représentent désormais 49% chiffre d'affaires, contre 72% il y a un an, et le premier client n'en représente plus que 13% (44% auparavant). La France est désormais le deuxième marché du groupe (14%) derrière le Royaume-uni (44%).

"Le Groupe réalise un premier semestre satisfaisant qui nous permet, avec un pipeline commercial en développement, en Europe ou ailleurs, de maintenir notre objectif de chiffre d'affaires pour l'année complète de 170 à 200 M€ ", a déclaré Marie de Lauzon, Directrice Générale Déléguée.

En parallèle, 2CRSi a annoncé avoir été choisi par OVHcloud, spécialiste européen du cloud, pour la fourniture des serveurs de son offre Public Cloud à Singapour et en Australie. Les premières livraisons sont prévues en décembre 2020 mais la plus grande part des investissements envisagés par OVHcloud est attendue à partir de 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Constructeurs informatiques

Les prévisions d'IDC pour le marché mondial ne sont pas bonnes car, sur les prochaines années, les ventes des dernières générations de matériels ne pourront pas compenser le déclin du marché. Avec une décroissance annuelle moyenne de 2,4%, le marché mondial de l'informatique personnelle ne devrait plus peser que 365,7 millions d'unités en 2023, contre 402,2 millions prévus cette année. Comme souvent ce sont les livraisons de terminaux informatiques traditionnels qui devraient le plus reculer avec une baisse moyenne de 4,3% par an d'ici 2023. En revanche IDC prévoit que les portables ultra-fins devraient bénéficier d'une croissance annuelle moyenne de 5,5% pour atteindre 99,3 millions d'unités vendues dans cinq ans. Face à cet environnement difficile, certains acteurs optent pour une stratégie de niche. Ainsi Asus cible le marché des ordinateurs pour professionnels, un segment qui résiste mieux que le grand public. Il cible également le segment du jeu vidéo où il est entré en 2006.