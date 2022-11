Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi: plan stratégique à horizon 2027 information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce son nouveau plan stratégique intitulé 'Mission 2027', qui vise à renforcer sa position sur le marché dynamique des serveurs, et à dépasser le cap de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2027 avec une marge d'EBITDA supérieure à 7%.



Dès 2023/24, le constructeur de serveurs éco-responsables vise l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, ainsi qu'une progression de sa rentabilité opérationnelle, avec une marge d'EBITDA supérieure ou égale à 5%.



2CRSi a l'intention de s'appuyer sur de nouveaux leviers de croissance identifiés, tels que des opportunités en Amérique du Nord, en Inde et en Afrique, les ventes au travers de distributeurs, et des revenus issus des programmes de R&D ou des services de data centers.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +3.83%