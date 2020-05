2CRSI participe à l'augmentation de capital de Gamestream

(AOF) - 2CRSi a annoncé sa participation à l'augmentation de capital de Gamestream, leader mondial des services B2B de jeu vidéo en streaming, à hauteur de 400 000 euros. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de long terme entre 2CRSi et Gamestream comprenant un premier investissement de 2CRSi à hauteur d'environ 1 million fin décembre 2018 et l'utilisation par Gamestream de serveurs 2CRSi depuis 2018. Après cette seconde opération, la participation de 2CRSi s'élève à 14,4% du capital de Gamestream

La levée de fonds de 3,5 millions d'euros qui vient d'être réalisée marque une étape décisive dans le développement de Gamestream qui ambitionne de doubler de taille en deux ans. La société entend mener une stratégie offensive pour conforter son avance avec le renforcement de ses équipes de développement, l'enrichissement de son catalogue de contenus et enfin l'ouverture prochaine d'une succursale en Asie.

