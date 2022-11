2CRSi: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre 2CRSi avec un objectif de cours réduit de 3,3 euros à 3 euros .



Le bureau d'analyses revient sur les résultats publiés hier soir au titre du 1er semestre (période de mars à août) et qui sont ressortis 'inférieurs aux attentes', avec notamment un EBITDA de 2,6 ME contre 4,3 ME attendu.



La direction a néanmoins confirmé ses objectifs et son ambition moyen-terme, et guide donc sur un S2 significativement supérieur au S1. La société vise toujours un CA 2022/23 de 200 ME , puis de 250 ME pour 2023/24, avec l'objectif à plus long terme d'atteindre les 400 ME de CA à horizon 27/28.



Toutefois 'la visibilité reste encore relativement limitée sur la trajectoire de croissance rentable et la capacité de 2CRSi à tenir son cap à 2027', note le broker.



'Si l'objectif topline nous parait relativement bien embarqué, grâce à la contribution attendue de plusieurs contrats significatifs, l'amélioration (légère) de rentabilité espérée sur l'exercice nous parait plus incertaine. Ainsi, nous abaissons nos prévisions et visons désormais un EBITDA de 8.9 ME (vs 11.4 ME préc.), soit une marge d'EBITDA de 4.4%', conclut l'analyste.