2CRSI : nomination d'un nouvel administrateur indépendant au Conseil d'Administration

(AOF) - 2CRSi a annoncé vendredi soir la nomination de Dominique Henneresse en qualité d'administrateur indépendant au sein de son Conseil d'Administration. Sa nomination fait suite à l'adoption de la cinquième résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 25 septembre dernier.

Âgé de 68 ans, diplômé de Sciences Po Strasbourg et MBA HEC, Dominique Henneresse a occupé des fonctions de contrôleur de gestion, puis de Directeur Administratif et Financier dans des filiales de grands groupes tels que Alcatel, Steelcase Strafor et Point P.

Après avoir dirigé une PME industrielle, Dominique Henneresse a intégré en 1996 le groupe De Dietrich, d'abord en qualité de DAF Groupe puis, à partir de 2000, de CEO de De Dietrich Thermique (DDT).

A la cession de DDT, il est devenu en parallèle co-gérant du groupe hollandais De Dietrich Remeha (DDR). Depuis 2010, il exerce une activité de conseil d'entreprises. Il a tenu de nombreux mandats au sein de conseils de surveillance ou de comités stratégiques d'ETI.

Au final, le Conseil d'Administration de 2CRSi compte désormais 2 indépendants sur un total de 7 administrateurs, 4 hommes et 3 femmes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Constructeurs informatiques

Les prévisions d'IDC pour le marché mondial ne sont pas bonnes car, sur les prochaines années, les ventes des dernières générations de matériels ne pourront pas compenser le déclin du marché. Avec une décroissance annuelle moyenne de 2,4%, le marché mondial de l'informatique personnelle ne devrait plus peser que 365,7 millions d'unités en 2023, contre 402,2 millions prévus cette année. Comme souvent ce sont les livraisons de terminaux informatiques traditionnels qui devraient le plus reculer avec une baisse moyenne de 4,3% par an d'ici 2023. En revanche IDC prévoit que les portables ultra-fins devraient bénéficier d'une croissance annuelle moyenne de 5,5% pour atteindre 99,3 millions d'unités vendues dans cinq ans. Face à cet environnement difficile, certains acteurs optent pour une stratégie de niche. Ainsi Asus cible le marché des ordinateurs pour professionnels, un segment qui résiste mieux que le grand public. Il cible également le segment du jeu vidéo où il est entré en 2006.