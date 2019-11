2CRSI : le PDG et la DG adjoint achètent des titres

(AOF) - Les dirigeants de 2CRSi ont annoncé jeudi soir s'être renforcés au capital de 2CRSI. Alain Wilmouth, Fondateur et PDG de 2CRSi, a annoncé avoir acheté le 15 novembre 56 493 actions 2CRSi. Sa participation totale (directe et indirecte) atteint désormais 7 736 340 titres, soit 43,60 % du capital du spécialiste des serveurs informatiques ultra haute performance. Marie de Lauzon, Directeur général délégué de 2CRSi, déclare avoir également acquis entre le 15 et le 19 novembre 16 991 actions 2CRSi, ce qui porte sa participation dans 2CRSi à 18 567 titres.

" Quelques jours après l'acquisition de Boston Limited, le renforcement de nos positions est un signe fort de notre confiance dans les perspectives du Groupe " a déclaré Alain Wilmouth.

L'action 2CRSi progresse de 4,12% à 5,06 dollars, réduisant ses pertes depuis le début de l'année à un peu moins de 40%.