2CRSI finalise le rachat de Boston Limited

(AOF) - 2CRSi a annoncé la finalisation de l'acquisition de Boston Limited, référence mondiale dans l'intégration, le marketing et la commercialisation d'équipements informatiques. Après audit des comptes, le groupe a dégagé sur son exercice 2018-2019, clos fin février 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 89,3 millions de livres sterling pour un EBITDA de 1,9 millions de livres et un résultat net de 1,5 millions de livres. 2CRSi souligne que cette opération "élargit considérablement ses positions à l'international".

Au-delà des complémentarités géographiques, le nouvel ensemble va bénéficier de fortes synergies commerciales et d'importantes économies d'échelle. Enfin, ce rapprochement s'appuie sur les relations de longue date entre les deux groupes et leurs dirigeants ; au-delà de cette connaissance commune, la complémentarité des expertises de 2CRSi (concepteur et fabricant) et Boston Limited (intégrateur et distributeur à valeur ajoutée) a été au cœur de cette opération.

Boston Limited est intégré dans les comptes du groupe à compter du 14 novembre 2019.

L'acquisition est financée grâce à un prêt moyen terme, faisant partie d'un financement structuré par BNP Paribas à syndiquer auprès d'un pool bancaire.